25 قتيلا من حركة طالبان بغارات جوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابل نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة غارات جوية في 7 أقاليم متفرقة من البلاد، أسفرت عن مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان وتدمير سيارة ملغومة. وأوضح مسؤولون عسكريون أفغان أمس أن 9 مسلحين قتلوا بغارة جوية نفذت في مقاطعة دولتيار بإقليم غور وسط البلاد، كما قتل 5 مسلحين بغارات مشابهة نفذت في إقليم تاخار، فيما قتل 3 آخرون في مقاطعة شينداند بإقليم هرات، إضافة إلى مقتل مسلحين اثنين بغارة أخرى في مقاطعة جالرايز بإقليم وارداك.



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