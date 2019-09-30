روسيا قتلت 19 ألف شخص في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 19 ألف شخص منذ بدء مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية في نهاية سبتمبر من عام 2015.

وأشار إلى أن من بينهم نحو 8300 مدني.

وتواصل روسيا القيام بعمليات على الأراضي السورية لدعم حليفها بشار الأسد، وتضطلع إيران بدور حيوي في حماية النظام نفسه الذي يواجه انتقادات دولية بعد أن لجأ إلى حرب إبادة ضد شعبه على مدار 7 سنوات.