هيئة المحتوى المحلي تتعاون مع الصندوق الصناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي تهدف إلى تحفيز المستثمرين وتنمية المحتوى المحلي وتطوير الصناعة، ورفع مستوى أدائها ومشاركتها في المشتريات الحكومية.
وتنص الاتفاقية على التعاون عبر رفع نسب توطين الصناعة ونقل التقنية في القطاعات ذات الأولوية المستهدفة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات المملوكة للدولة بما يخدم أهداف هذه الاتفاقية .
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