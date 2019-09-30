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هيئة المحتوى المحلي تتعاون مع الصندوق الصناعي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي تهدف إلى تحفيز المستثمرين وتنمية المحتوى المحلي وتطوير الصناعة، ورفع مستوى أدائها ومشاركتها في المشتريات الحكومية.

وتنص الاتفاقية على التعاون عبر رفع نسب توطين الصناعة ونقل التقنية في القطاعات ذات الأولوية المستهدفة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات المملوكة للدولة بما يخدم أهداف هذه الاتفاقية .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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