منصة لحجز مواعيد دخول الشاحنات بميناء الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت منصة «فسح» بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ أمس خدمة إدارة الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتي تسمح بحجز مواعيد تسلم البضائع الكترونيا، كشرط أساس لدخول الميناء، مما يسرع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء حتى خروجها، من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس أن تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيعمم تدريجيا على كل موانئ المملكة خلال العام المقبل، بهدف انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة تدفق البضائع من وإلى الموانئ، وزيادة انسيابية حركة الشاحنات، وتسهيل دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن.