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في تطور جديد للأوضاع المتدهورة للاقتصاد التركي كشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 % على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار، في حين يواصل بيرات البيرق، وزير المالية صهر الرئيس التركي، وعوده المعسولة للأتراك بشأن تحسُّن اقتصاد البلاد.
ووفق ما نشرته "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "أحوال" التركية، أشار أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة التركية أمامها طريق طويل جدًّا لإعادة بناء الثقة في اقتصادها بعد العام العصيب الذي مرت به في 2018.
وفي وقت دخل فيه الاقتصاد التركي مرحلة الركود في أعقاب أزمة الليرة التركية أعلن وزير المالية التركي في وقت سابق أنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نموًّا سنويًّا إيجابيًّا في 2019.
ولم يكتفِ بذلك، بل واصل البيرق وعوده بالقول إن هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، 0.5 ٪، و5 ٪ لأعوام 2020 و2021 و2022.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 08:45 PM
إحصائية: عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 1.2 %
في تطور جديد للأوضاع المتدهورة للاقتصاد التركي كشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 % على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار، في حين يواصل بيرات البيرق، وزير المالية صهر الرئيس التركي، وعوده المعسولة للأتراك بشأن تحسُّن اقتصاد البلاد.
ووفق ما نشرته "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "أحوال" التركية، أشار أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة التركية أمامها طريق طويل جدًّا لإعادة بناء الثقة في اقتصادها بعد العام العصيب الذي مرت به في 2018.
وفي وقت دخل فيه الاقتصاد التركي مرحلة الركود في أعقاب أزمة الليرة التركية أعلن وزير المالية التركي في وقت سابق أنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نموًّا سنويًّا إيجابيًّا في 2019.
ولم يكتفِ بذلك، بل واصل البيرق وعوده بالقول إن هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، 0.5 ٪، و5 ٪ لأعوام 2020 و2021 و2022.
، في تركيا الوعود معسولة.. والاقتصاد يواصل الانهيار ،
المصدر : الخليج 365
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