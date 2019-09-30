، رازفان: الهلال والسد الأقوى.. ستشاهدون مباراة ممتعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رازفان مدرب فريق الهلال، أن وصول فريقه رفقة السد القطري يعكس قوة الفريقين.

وقال قبل مواجهة الذهاب التي ستجمعهما ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً: "يعكس وصول الفريقين لهذا الدور مدى قوة وتطور الفريقين وينتظر أن نرى مباراة ممتعة".

وأضاف: نحن مستعدون لخوض الشوط الأول ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية.

وعن مشاهدته لفريق السد قال: "سنواجه فريقاً منظماً وقوياً ولديه لاعبون متميزون ويملكون نسبة استحواذ عالية".

وأضاف: لعبنا عدة مباريات قوية في الدوري السعودي ساعدتنا على التحضير لمواجهة الغد.