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محمد بن مسعود - الدمام - أكد رازفان مدرب فريق الهلال، أن وصول فريقه رفقة السد القطري يعكس قوة الفريقين.
وقال قبل مواجهة الذهاب التي ستجمعهما ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً: "يعكس وصول الفريقين لهذا الدور مدى قوة وتطور الفريقين وينتظر أن نرى مباراة ممتعة".
وأضاف: نحن مستعدون لخوض الشوط الأول ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية.
وعن مشاهدته لفريق السد قال: "سنواجه فريقاً منظماً وقوياً ولديه لاعبون متميزون ويملكون نسبة استحواذ عالية".
وأضاف: لعبنا عدة مباريات قوية في الدوري السعودي ساعدتنا على التحضير لمواجهة الغد.
رازفان: الهلال والسد الأقوى.. ستشاهدون مباراة ممتعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-30
أكد رازفان مدرب فريق الهلال، أن وصول فريقه رفقة السد القطري يعكس قوة الفريقين.
وقال قبل مواجهة الذهاب التي ستجمعهما ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً: "يعكس وصول الفريقين لهذا الدور مدى قوة وتطور الفريقين وينتظر أن نرى مباراة ممتعة".
وأضاف: نحن مستعدون لخوض الشوط الأول ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية.
وعن مشاهدته لفريق السد قال: "سنواجه فريقاً منظماً وقوياً ولديه لاعبون متميزون ويملكون نسبة استحواذ عالية".
وأضاف: لعبنا عدة مباريات قوية في الدوري السعودي ساعدتنا على التحضير لمواجهة الغد.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
07:29 PM
أكد رازفان مدرب فريق الهلال، أن وصول فريقه رفقة السد القطري يعكس قوة الفريقين.
وقال قبل مواجهة الذهاب التي ستجمعهما ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً: "يعكس وصول الفريقين لهذا الدور مدى قوة وتطور الفريقين وينتظر أن نرى مباراة ممتعة".
وأضاف: نحن مستعدون لخوض الشوط الأول ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية.
وعن مشاهدته لفريق السد قال: "سنواجه فريقاً منظماً وقوياً ولديه لاعبون متميزون ويملكون نسبة استحواذ عالية".
وأضاف: لعبنا عدة مباريات قوية في الدوري السعودي ساعدتنا على التحضير لمواجهة الغد.
، رازفان: الهلال والسد الأقوى.. ستشاهدون مباراة ممتعة ،
المصدر : الخليج 365
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