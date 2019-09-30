لطيفة الشعلان: صوتان فقط حسما التصويت لتمكين أبناء المواطنات من الإقامة الدائمة.. وهذا ما طلبته من...

كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان؛ نتائج التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة.

قالت عضو مجلس الشورى عبر تغريدة في حسابها على “تويتر”: “تمّ التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة”.

وتابعت: “حصلت على ٧٤ صوتاً وكان يلزمها ٧٦، أغلبية كبيرة تكشف أهمية التوصية لمعالجة أوضاع آنية وملحة، إنسانية وحقوقية، نأمل أن تتبنى (الداخلية) هذه المبادرة”.

وكان الأعضاء: فيصل الفاضل، ولينة آل معينا، ونورة المساعد، وهدى الحليسي، ولطيفة الشعلان، قد تقدّموا بالتوصية اليوم تحت قبة الشورى؛ ليستمع المجلس للتوصية ومبررات مقدميها، وصوّت الأعضاء بعد ذلك على التوصية.