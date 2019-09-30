الارشيف / اخبار السعوديه

الشورى يدرس تعديل نظام الجنسية لمعالجة أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أوضح نائب رئيس اللجنة بالمجلس الأمنية بمجلس الشورى اللواء علي التميمي أنه يتم حالياً دراسة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية بما يكفل سرعة وسهولة الإجراءات لمن تنطبق عليه الشروط، مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27/ 12/ 1433هـ، الذي يعالج أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التعديل المقترح الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري، وإلى ملحوظات وآراء عدد من أعضاء المجلس التي شملت ملحوظات صياغية وتنظيمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يدرس تعديل نظام الجنسية لمعالجة أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا