الشورى يدرس تعديل نظام الجنسية لمعالجة أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب

أوضح نائب رئيس اللجنة بالمجلس الأمنية بمجلس الشورى اللواء علي التميمي أنه يتم حالياً دراسة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية بما يكفل سرعة وسهولة الإجراءات لمن تنطبق عليه الشروط، مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27/ 12/ 1433هـ، الذي يعالج أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من الأجانب.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التعديل المقترح الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري، وإلى ملحوظات وآراء عدد من أعضاء المجلس التي شملت ملحوظات صياغية وتنظيمية.
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