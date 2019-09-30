شاهد.. صورة لمحتويات حارس الملوك اللواء الفغم تشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحتويات اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- وانتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وجاء ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب السعودي معرفة الحارس الشخصي والمرافق الخاص الجديد لخادم الحرمين الشريفين والذي سيكلف بملازمة الملك سلمان.

وكان الشعب السعودي قد تفاعل مع مقتل اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم رحمه الله على يدي أحد أصدقائه بعد خلاف شخصي بينهما، وأنشأوا العديد من الهاشتاقات بموقع التواصل الاجتماعي حتى ان وصلت للترندات العالمية، وكتب المغردون الكثير من قصائد الرثاء على صور الفقيد وكذلك الترحم علية والدعاء له بالمغفرة.

يُشار إلى أن اللواء “الفغم” زاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبدالله رحمه الله.