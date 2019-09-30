أمير مكة: حريق قطار الحرمين «موضوع كبير» ولا يُمكن إيقاف أحد «دون سبب»

وقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، على حادث حريق قطار الحرمين الذي اندلعت فيه النار منذ ظهر أمس الأحد، وأخمدت بعد مضي قرابة 15 ساعة.

وكان في استقبال أمير مكة، كل من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورافقه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقال الأمير خالد الفيصل، إنه لا يستطيع إيقاف أي أحد دون سبب واضح، مؤكدًا أن الموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لا بد من التحقق منها؛ كيف حدثت؟ ولمَ حدثت؟

وأشار إلى أوامر صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، وإلى أنه ستحقق وزارتا النقل والداخلية، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة في الحادث، مُتابعًا: «ستُرفَع بالنتائج إلى المقام السامي للاطلاع عليها، والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين».

وأعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، مساء اليوم الأحد، إيقاف الرحلات؛ وذلك عقب نشوب حريق ضخم في إحدى محطاته بجدة. وأوضح الحساب الرسمي لقطار الحرمين، عبر موقع التواصل تويتر، أنه حرصًا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر، وللاستفسار التواصل على رقم (920004433).