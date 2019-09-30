«الشورى» يُطالب الداخلية بـ«بدائل للمخالفات المرورية المالية»

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية على المخالفات المرورية، وبسرعة تطوير آليات حوكمة مبادرة «فرجت مع أبشر».
وذلك عبر توفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها، ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية مقدمة من الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة نورة المري.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ57، التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، والتي حث خلالها المجلس «الداخلية» على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعاتها الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.
وطالب المجلس وزارة الداخلية بالعمل على التوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة عامةً، والقسم النسوي خاصةً، وبالإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية.
وأيضًا، طالب الوزارة بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ، بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة، وتحديث مواقعها على الخرائط.
وكذلك تكثيف جهودها للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة؛ حفاظًا على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه، إضافة إلى مطالبة المجلس وزارةَ الداخلية بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري، بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.
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