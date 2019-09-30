إطلاق منصة «فسح» لحجز مواعيد دخول الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز

أطلقت منصة «فسح»، بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ، اليوم، خدمة إدارة الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تسمح بحجز مواعيد استلام البضائع إلكترونيًّا، كشرط أساسي لدخول الميناء؛ ما يسرع حركة العمل، ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى الميناء حتى خروجها، من ثلاث ساعات إلى دقائق معدودة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس، أن تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات؛ سيُعمَّم تدريجيًّا على كافة موانئ المملكة خلال العام المقبل؛ وذلك بهدف انسيابيةٍ أكبر في قطاعَي الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة تدفُّق البضائع من الموانئ وإليها، وزيادة انسيابية حركة الشاحنات، وتسهيل دخولها وخروجها بأسلوب سلس وآمن، كما يزيد إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الميناء، وينظم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى تحويل تعاملات دخول وخروج الميناء إلى إلكترونية بدلًا من الورقية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا «تبادل» عبدالعزيز الشامسي؛ إن المشروع سيعمل على تحسين تشغيل الشاحنات الواردة والصادرة، عن طريق إدارة السعة التشغيلية للمنفذ، ليتم تنظيم دخول الشاحنات في الموانئ وإدارتها بكفاءة عالية، بما يتوافق مع حجم الموانئ واستيعابها، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة توفر وقت وجهد المستفيدين والأطراف والجهات المختلفة ذات العلاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الرائدة في مجال التبادل التجاري بمجال الخدمات الإلكترونية وتسهيل الخدمات والحلول الإلكترونية؛ أن خدمة إدارة الشاحنات تأتي ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة «فسح» الإلكترونية، في إطار برنامج التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، ورؤية المملكة الطامحة 2030، مؤكدًا أنها ستؤثر إيجابيًّا في موقع السعودية من حيث مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالخدمات اللوجستية.