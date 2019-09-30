الخدمات الوقائية لـ«المراقبة الصحية» بالمدينة يعلن عدد المستفيدين

أوضحت صحة المدينة المنورة أن مراكز المراقبة الصحية بمنطقة المدينة المنورة، نفذت إجراءات وقائية للقادمين عبر مختلف المنافذ خلال العام الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين مليونين و445 ألفًا و903 مستفيدين من الخدمات الوقائية، و24 ألفًا و136 مستفيدًا من الخدمات العلاجية، و1353 مستفيدًا من الخدمات الوقائية بالمطارات، و575 مستفيدًا من الخدمات العلاجية بالموانئ البحرية، و1928 وسيلة نقل خضعت للإجراءات الوقائية.

وأفادت صحة المدينة بأن مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ تطبق اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على جميع القادمين عبر الرحلات الدولية، وعلى وسائل النقل كافة «طائرات وسفن».