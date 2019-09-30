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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. الامير "محمد بن سلمان" يصدم الجميع ويظهر باكياً بعد حادثة مقتل "الفغم" .. شـاهـد (صور)

وثّقت مجموعة صور، اليوم الاثنين، تأثر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبكاءه بعد حادثة مأساوية هزت القصر الملكي السعودي.

عــــاجل .. الامير "محمد بن سلمان" يصدم الجميع ويظهر باكياً بعد حادثة مقتل "الفغم" .. شـاهـد (صور)

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وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأمير محمد بن سلمان، وقد ملأ الدمع عيناه وبدا عليه بسبب حادثة مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي عبدالعزيز الفغم.

وتسبب مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في صدمة داخل القصر الملكي، كونه كان من أشد المخلصين للملك.

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وقدم محمد بن سلمان، العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وعبَّر محمد بن سلمان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدًا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، ومنوهًا بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

وشهد المسجد الحرام، مساء أمس الأحد، حضورًا غفيرًا لأداء صلاة الجنازة على الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، اللواء عبدالعزيز الفغم؛ حيث تم دفنه في مقبرة شهداء الحرم