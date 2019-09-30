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الرياض - رنا هويدي - الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بعد مقتل حارسة الشخصي بإعدام هذه الشخصية اليوم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، عاجلًا، غداة واقعة مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم، بتنفيذ حكم القتل بمواطن سعودي. عــــاجل .. الامير "محمد بن سلمان" يصدم الجميع ويظهر باكياً بعد حادثة مقتل "الفغم" .. شـاهـد (صور) الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بعد مقتل حارسة الشخصي بإعدام هذه الشخصية اليوم عـــــاجل .. القبض على الفنانة الشهيرة " الهام شاهين " والفنانة " يسرا " بعد ارتكابهما جريمة مروعة قبل قليل .. شــاهد الصورة عقب انباء وفاته .. "الملك سلمان" يوجه رسالة محزنة الى شعبه تثير مشاعر اهل السعودية وتبكيهم (صور) Advertisements وأصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الدمام، بالمنطقة الشرقية فيما يلي نصه: أقدم / يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – على قتل/ عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – , عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته . وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – ، اليوم، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

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