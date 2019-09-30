

الدلم 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أغلقت بلدية محافظة الدلم ثمانية محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وعدم تجديد الرخص المهنية ، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية اليومية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف المهندس ماجد بن سعود العتيبي أن البلدية ستواصل حملاتها المكثفة للرقابة الصحية، الذي من شأنه الرقي بالخدمات التي تُقدم للمواطنين ورفع مستوى الرقابة على المحلات والحفاظ على الصحة العامة.

وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية في محافظة الدلم أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية محافظة الدلم ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

19:37ت م

0257





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية محافظة الدلم تغلق ثمانية محلات تجارية مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.