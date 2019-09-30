السعودية اليوم / محافظ المجاردة يلتقي أمين منطقة عسير



محايل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

استقبل محافظ المجاردة سعيد بن علي آل دلبوح في مقر المحافظة اليوم, أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية والقضايا التي تتعلق بالعمل البلدي بالمحافظة.

وحث محافظ المجاردة أمين منطقة عسير على بذل المزيد للارتقاء بالخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها, مؤكدا حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة على تقديم الخدمات البلدية بأعلى مستوى للمواطن.

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17:29ت م

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