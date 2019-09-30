صدارة بايرن ميونيخ الأبرز في حصاد الجولة السادسة للدوري الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار يوم الأحد على فعاليات الجولة السادسة من عمر الدوري الألماني، والتي شهدت نجاح بايرن ميونيخ في الانفراد بالصدارة عبر فوزه 3-2 على مضيفه بادربورن.
ولأول مرة في الموسم الحالي، نجح بايرن في الانفراد بالصدارة بفارق نقطي مستغلاً تعثر ريد بول لايبزيج بالخسارة 1-3 أمام شالكه.
وواصل بروسيا دورتموند نتائجه السلبية عبر التعادل 2-2 مع فيردر بريمن في إطار الجولة نفسها ليهبط للمركز السابع.
وشهدت الجولة رقماً تاريخياً بأنها باتت أول جولة في تاريخ البوندسليجا ينتهي منها 8 لقاءات بفوز الفريق الضيف من أصل 9 مباريات.
ولأول مرة في تاريخه، وصل فريق فرايبورج لـ13 نقطة بعد 6 مباريات كرقم قياسي إيجابي للفريق، بينما حقق بروسيا مونشنجلادباخ 3 انتصارات في أول 3 مواجهات خارج الديار لأول مرة منذ 1981.
"العين الرياضية" تبرز أهم أرقام وحقائق سادس جولات البوندسليجا عبر الفيديوجراف التالي.
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