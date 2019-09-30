برنامج "تحدي القراءة العربي".. شغف بالمعرفة والتفوق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكّلت الانطلاقة الجديدة لبرنامج "تحدي القراءة العربي" نقلة نوعية مميزة لأكبر مبادرة معرفية في الوطن العربي، والتي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ 2015.

ويُعد "تحدي القراءة العربي" برنامجاً أسبوعياً يمتد على 8 حلقات على شاشة "إم بي سي"، وكانت الحلقة الأولى عبارة عن حلقة تعريفية عن الطلاب الـ16 الذين وصلوا إلى التصفيات نصف النهائية، بالإضافة إلى التعريف بلجنة التحكيم التي سترافق الطلاب في الحلقات الـ8 للبرنامج.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج التلفزيوني التثقيفي الجديد كلا من الإعلامية والشاعرة البحرينية الدكتورة بروين حبيب، والكاتبة التونسية الدكتورة ليلى العبيدي، والفنان والمخرج السوري جمال سليمان.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالدورة الـ4 من مبادرة "تحدي القراءة العربي" خلال البث المباشر للحفل النهائي، والذي سيقام في دبي أوبرا.

وكانت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية قررت تحويل التصفيات النهائية الخاصة باختيار بطل تحدي القراءة العربي، في دورته الـ4 إلى برنامج تلفزيوني تشويقي وتثقيفي في الوقت نفسه، بصيغة شبيهة بتلفزيون الواقع، في تجربة هي الأولى من نوعها.