حرب التجارة تهبط بأنشطة الدمج والاستحواذ عالميا

تراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 729 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وهو أدنى حجم فصلي منذ 2016.

وكبحت الضبابية الاقتصادية المتزايدة الشهية للمخاطرة لدى الشركات التي تدرس إبرام الصفقات وفق بيانات من رفينيتيف.

وتأثر إبرام الصفقات بالمخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تدفع النمو الاقتصادي العالمي نحو أدنى مستوياته في عشر سنوات، وذلك بالرغم من أن تمويل الدين لعمليات الاستحواذ ما زال منخفض التكلفة ولا تزال أسواق الأسهم متينة.

وقال مايكل كار الرئيس المشارك العالمي لشؤون الاندماج والاستحواذ لدى مجموعة جولدمان ساكس: "تتضاءل أحجام الاندماج والاستحواذ لأن هناك مخاوف من أن المخاطر قد تكون في ارتفاع في نقاط عدة.. في الأسواق وغيرها".

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كان التأثر الأبرز في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل هزيل في فصل الصيف وظل استثمار الشركات مكبوحا بفعل التوترات التجارية. وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 246 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أدنى مستوى ربع سنوي منذ 2014.

وجاء الأداء أفضل في آسيا، المتضررة جراء المخاوف حيال مستقبل هونج كونج كمركز مالي عقب موجة من الاحتجاجات المناصرة للديمقراطية، لكن بفارق ليس بالكبير. وتراجع نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة 20% على أساس سنوي إلى 160 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2017.

وكانت أوروبا هي النقطة المضيئة الوحيدة في الربع الثالث، حيث بلغ نشاط الاندماج والاستحواذ 249 مليار دولار، بزيادة أكثر من 45% مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق.

وقالت منظمة التجارة العالمية، في 15 أغسطس الماضي، إن أحدث مقياس اقتصادي لها أظهر أن النمو في تجارة البضائع من المرجح أن يواصل التراجع في الربع الثالث.

كما أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، في مقابلة صحفية نشرت قبل أيام، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة مئوية من النمو العالمي العام المقبل.

وأظهرت بيانات معدلة أن نمو الاقتصاد الأمريكي تباطأ في الربع الثاني بأكثر مما تم الإعلان عنه في السابق، ما يشير إلى أن التدابير التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر بشدة على النمو الاقتصادي لبلاده.