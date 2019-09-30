فيديو.. انطلاقة إنتر التاريخية في الدوري الإيطالي فأل خير على يوفنتوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكمل إنتر ميلان الإيطالي، تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي، انطلاقته الرائعة هذا الموسم، بعدما حقق 6 انتصارات في أول 6 جولات من الدوري الإيطالي.

وتصدر إنتر جدول ترتيب المسابقة منفردا بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة بحصد 18 نقطة.

وتعد هذه المرة الثانية تاريخيا التي يحقق فيها "النيراتزوري" الفوز في أول 6 جولات من موسم واحد بـالدوري الإيطالي، بعد موسم 1966-1967.

ورغم البداية القوية، فقد تكون سلسلة الانتصارات فأل حسن لليوفي الذي توج بلقب "السيري آ" في نهاية الموسم السابق.

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يذكر أن اليوفي حقق لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 نسخ، فيما يعود آخر تتويج لإنتر إلى موسم 2009-2010، علما بأن آخر ظهور للفريق اللومباردي بمنصات التتويج كان في عام 2011 عندما حقق لقب كأس إيطاليا.

وأنهى إنتر الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي، بعدما جمع 69 نقطة من 38 نقطة، بفارق 21 نقطة عن اليوفي الذي حقق اللقب.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو الظروف المشابهة بين الموسم الحالي، وموسم 1966-1967، الذي حقق فيه إنتر بداية متوهجة مشابهة.