الإمارات.. أيقونة السياحة العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل العالم في 27 سبتمبر/أيلول بيوم السياحة العالمي، حيث اتخذت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية قرار اعتماد يوم عالمي للسياحة خلال دورتها الثالثة التي انعقدت في إسبانيا عام 1979.



وتعد الإمارات أحد أبرز وجهات السياحة العالمية بفضل طابعها المعاصر ووجهتها الترفيهية واستضافة أهم الأحداث العالمية، حيث نجحت في ترسيخ موقعها المتميز في قلب خارطة السياحة العالمية بـ20.5 مليون زائر عام 2018.

وتوصف دبي بكونها وجهة سياحية رئيسية بالإمارات، حيث استقبلت 15.92 مليون زائر في 2018، كما استقبلت 9.58 مليون سائح من يناير إلى يوليو 2019 مقابل 9.25 بذات الفترة من 2018.

واحتلت دبي المرتبة السادسة عالميا بقائمة أهم مراكز السياحة العالمية 2019 ضمن التقرير السنوي للاتحاد العالمي للمدن السياحية، متقدمة على هونغ كونغ وسيؤول وشنغهاي وبرشلونة.