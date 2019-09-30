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2019-09-30 تكليف العريفي وكيلًا لوزارة الشؤون الإسلامية متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قرارًا بتكليف فضيلة الشيخ د. محمد عبدالواحد العريفي وكيلًا لوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية. Advertisements يأتي ذلك في إطار خطة تدوير قيادات العمل الإداري في الوزارة. وسبق للعريفي أن شغل عدة مناصب من بينها مدير الإدارة العامة للمؤسسات الخيرية في الوزارة.







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