صور.. طلائع قيادة دوريات الأمن تنطلق في عفيف

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - عفيف

بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، انطلقت بمحافظة عفيف طلائع قيادة دوريات الأمن التي تم تدشينها صباح اليوم الاثنين.

أوضح ذلك اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد وقال إن دوريات الأمن، قد تحقق لها لبنة إضافية هامة هذا اليوم لخدمة المجال الأمني بالمحافظة مرتكزة على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من حكومتنا الرشيدة، حفظها الله، حيث قطعت الدوريات الأمنية في المملكة أشواطًا كبيرة في التطور والتوسع حيث تتخطى بعطائها وخدماتها الأمنية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم في هذا الوطن.

Advertisements

وقال المسعد إن الدعم الذي تتلقاه هذه الإدارة كغيرها من إدارات الأمن العام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله ساهم في انتشارها وتوسع أعمالها ومهامها اليومية الأمر الذي ساعد على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية.

وأضاف أن متابعة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة أعمال الدوريات في مختلف المناطق مكنها من أداء كافة أعمالها بكل احترافية وذلل كثيرًا من الصعوبات التي قد تكتنف العمل الميداني اليومي إذ فازت بثقة متابعات الخليج 365 والمقيم حيث أصلت مبدأ التعاون والتكاتف لتحقيق هدف واحد وهو “الأمن للجميع والوطن”، وبثت الراحة والطمأنينة في نفوس المستفيدين من خدماتها الأمنية بالإنجاز المتطور والضرب بيد من حديد لكل مَن تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والتعليمات ومقدرات الوطن بسوء.

كما أثنى المسعد على الجهود التي بذلتها شرطة المحافظة أثناء تغطياتهم الميدانية قبل استلام دوريات الأمن لمهامها الحالية واصفًا تلك الأعمال بأنها كانت مميزة وتدعو للإعجاب وأضاف أن ما يؤيد ذلك النجاحات التي حققتها شرطة المحافظة في خفض مستوى الجريمة بالمحافظة.

واختتم المسعد حديثه بقوله:” إننا نحتفل هذا اليوم بتدشين هذه القيادة الأمنية الهامة التي تعد إضافة هامة في مسيرة الأمن في محافظة عفيف يحدونا الأمل والسعادة وأهالي المحافظة يستحقون منا أن نكون بينهم فقد كانوا دائمًا خير معين”.