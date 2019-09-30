العاتي لـ”المواطن”: محمد بن سلمان أرسل رسائل سياسية مهمة للعواصم العالمية

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي لـ ” متابعات الخليج 365 ” إن حديث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان مع قناة CBS الأمريكية جاء في توقيت مهم جدًا أجاب من خلاله على ما يهم متابعات الخليج 365 والعالم من قضايا سياسية وأمنية واقتصادية والإصلاحات التي نفذتها الدولة لحفظ حقوق متابعات الخليج 365.

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وأضاف أن حديث ولي العهد اتسم كالعادة بالشجاعة والجرأة والوضوح التام وحمل رسائل سياسية مهمة للعواصم العالمية بما فيها طهران مفادها أن المملكة تمد يدها للسلام دائمًا كخيار استراتيجي وأنها تملك قوة تنفذ وتحمي هذا السلام لكنها تريد من العدو الإيراني أن يكف عن تزويد التنظيمات الإرهابية بالسلاح وعن تقديم الدعم اللوجستي وعن إيواء الإرهابيين كشرط لإثبات حسن نواياها.

واختتم العاتي حديثه بالقول، أن ولي العهد أوضح بقوة أن أي تخاذل أو تهاون مع النظام الإيراني سيعطيه فرصة لمواصلة ترويع العالم بضرب الاقتصاد الدولي ما يعني ارتفاعًا حادًا لأسعار الطاقة قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في عرقلة النمو العالمي.