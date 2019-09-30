فيديوهات تلخص لقاء محمد بن سلمان مع CBS

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

في حوار المصارحة والمكاشفة والشفافية، تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكافة القضايا التي تشغل فكر متابعات الخليج 365 السعودي بل والعالم أجمع، في إجابات دقيقة تنم عن قيادة حكيمة، حيث تصدرت هذه التصريحات عناوين الصحف ووكالات الأنباء العالمية على مستوى العالم.

وقال ولي العهد في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS الأميركية فيما يتعلق بالهجمات على أرامكو إنها حماقة، ولا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه.

هجمات أرامكو الإرهابية

وأضاف ولي العهد أنه بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

الوضع في اليمن

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن أكد ولي العهد أنه إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير.

وأضاف اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

وأكد ولي العهد أنه كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.

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هذا ما يؤلمني

وتطرق ولي العهد إلى نظرة البعض للمملكة، وقال إن ما أكثر ما يؤلمه هذا الانطباع، ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جدًا، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

حقوق الإنسان والمرأة

أما عن الحديث والنقاشات عن حقوق الإنسان والمرأة وما يثار بين الحين والآخر؛ قطع ولي العهد الطريق على المزايدين مؤكداً أن ‎المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين، لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها.

وختم ولي العهد حديثه مع القناة الأمريكية مؤكداً أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ في هذه الدنيا.

وقال ولي العهد: “الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر”.

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