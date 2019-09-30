السعودية | صور تخطف الأنظار.. برج الساعة في مكة يعانق الغيوم

شكرا لقرائتكم صور تخطف الأنظار.. برج الساعة في مكة يعانق الغيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقط مصور سعودي، عبر كاميرته الاحترافية صورة لبرج الساعة في مكة المكرمة، وهو يعانق الغيوم، لتخطف هذه الصورة الأنظار.

المصور محمد البستاني تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "حين تكونت السحب بشكل كثيف في سماء مكة المكرمة، حينها غطت تلك السحب منارة برج الساعة، فجذبني منظرها، فقررت خطف تلك الصورة، توثيقاً لهذا المشهد الذي يعتبر من النوادر تكرارها في أجواء مكة".

تخصص "البستاني" في الهندسة المعمارية هو سبب تعلقه بالتصوير المعماري، ليبدع في إخراج حزمة من الصور الفوتوغرافية ذات الإبداع والتميز، يجسد جماليات العمران على اختلاف البيئات والمواقع، مع حرصه لاقتناص النوادر منها، خاصة في حالة الطقس المختلفة وارتباطها بالمعالم العمرانية، فأخرج صورة البرق مع الحرم المكي وبرج الساعة، كما رصد أهم المشاريع العمرانية في التوسعة السعودية الثالثة "توسعة الملك عبد الله رحمه الله" في الحرم المكي الشريف.

بدأ البستاني هوايته في التصوير عام 2009، وشارك في معارض داخل السعودية وخارجها، كما حصل على عدة جوائز داخلية ووصلت صوره لمراحل نهائية في بعض المسابقات الخارجية.