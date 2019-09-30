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شنّت جماهير نادي النصر، هجوماً لاذعاً على الإعلامي وليد الفراج بسبب تغريدته التي كانت على بطولة كأس السوبر عقب قيام إدارة النصر بإرسال خطاب لاتحاد الكرة لتحديد موعد المباراة .
واستفز الفراج جماهير النصر في تغريدته التي قلل فيها من أهمية البطولة، حيث قال: "كأس السوبر مكانه فترة الصيف، إنها بطولة تذكارية لن يهتم أحد إذا أقيمت أو لم تقم، ليس من المفترض لخبطة الموسم من أجل أي فريق يريد بطولة في سجلاته عمرها مباراة واحدة.. أعيدوها للصيف فهذا مكانها ."
واتهم النصراويون، الإعلامي بمحاولة إثارة التعصب علماً بأن العلاقة بين جماهير النصر والإعلامي ليست على ما يرام، وكان آخرها ابتعاد المتحدث الرسمي السابق للنادي عبدالله بن زنان من برنامج الإعلامي، الدوري مع وليد، استجابة لطلب النصراويين وتضامناً معهم.
وبعثت إدارة نادي النصر مساء أمس الأحد خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول في كأس السوبر السعودي والتي سيلاقي الفريق الأول فيها نادي التعاون.
وقالت إدارة النادي: يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي.
تغريدة "الفراج" تثير غليان جماهير "النصر"!محمد السيّد الخليج 365 2019-09-30
شنّت جماهير نادي النصر، هجوماً لاذعاً على الإعلامي وليد الفراج بسبب تغريدته التي كانت على بطولة كأس السوبر عقب قيام إدارة النصر بإرسال خطاب لاتحاد الكرة لتحديد موعد المباراة .
واستفز الفراج جماهير النصر في تغريدته التي قلل فيها من أهمية البطولة، حيث قال: "كأس السوبر مكانه فترة الصيف، إنها بطولة تذكارية لن يهتم أحد إذا أقيمت أو لم تقم، ليس من المفترض لخبطة الموسم من أجل أي فريق يريد بطولة في سجلاته عمرها مباراة واحدة.. أعيدوها للصيف فهذا مكانها ."
واتهم النصراويون، الإعلامي بمحاولة إثارة التعصب علماً بأن العلاقة بين جماهير النصر والإعلامي ليست على ما يرام، وكان آخرها ابتعاد المتحدث الرسمي السابق للنادي عبدالله بن زنان من برنامج الإعلامي، الدوري مع وليد، استجابة لطلب النصراويين وتضامناً معهم.
وبعثت إدارة نادي النصر مساء أمس الأحد خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول في كأس السوبر السعودي والتي سيلاقي الفريق الأول فيها نادي التعاون.
وقالت إدارة النادي: يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:49 PM
بعد ما قلل من أهمية "السوبر"
شنّت جماهير نادي النصر، هجوماً لاذعاً على الإعلامي وليد الفراج بسبب تغريدته التي كانت على بطولة كأس السوبر عقب قيام إدارة النصر بإرسال خطاب لاتحاد الكرة لتحديد موعد المباراة .
واستفز الفراج جماهير النصر في تغريدته التي قلل فيها من أهمية البطولة، حيث قال: "كأس السوبر مكانه فترة الصيف، إنها بطولة تذكارية لن يهتم أحد إذا أقيمت أو لم تقم، ليس من المفترض لخبطة الموسم من أجل أي فريق يريد بطولة في سجلاته عمرها مباراة واحدة.. أعيدوها للصيف فهذا مكانها ."
واتهم النصراويون، الإعلامي بمحاولة إثارة التعصب علماً بأن العلاقة بين جماهير النصر والإعلامي ليست على ما يرام، وكان آخرها ابتعاد المتحدث الرسمي السابق للنادي عبدالله بن زنان من برنامج الإعلامي، الدوري مع وليد، استجابة لطلب النصراويين وتضامناً معهم.
وبعثت إدارة نادي النصر مساء أمس الأحد خطابًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول في كأس السوبر السعودي والتي سيلاقي الفريق الأول فيها نادي التعاون.
وقالت إدارة النادي: يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي.
، تغريدة "الفراج" تثير غليان جماهير "النصر"! ،
المصدر : الخليج 365
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