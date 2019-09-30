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استعان الدفاع المدني في عمليات إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة بثلاث فرق إطفاء من شركة "أرامكو"، وست صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية، و45 صهريج مياه مدنياً، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني وثماني سيارات سلالم.
وما زالت آليات الدفاع المدني في الموقع على الرغم من إعلان الدفاع المدني السيطرة على الحريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 06:51 PM
من جهات مختلفة بينها "الدفاع المدني" و"أرامكو" والقاعدة الجوية و"مطار جدة"
استعان الدفاع المدني في عمليات إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة بثلاث فرق إطفاء من شركة "أرامكو"، وست صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية، و45 صهريج مياه مدنياً، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني وثماني سيارات سلالم.
وما زالت آليات الدفاع المدني في الموقع على الرغم من إعلان الدفاع المدني السيطرة على الحريق في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين.
، ما زالت بالموقع.. 92 آلية تشارك في إطفاء حريق محطة قطار الحرمين ،
المصدر : الخليج 365
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