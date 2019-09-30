، "الفيصل" يدعو الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتيجة التحقيقات في "حريق قطار الحرمين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن للأضرار التي لا زالت تحدث

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والانتظار حتى انتهاء اللجان من التحقيقات لحريق قطار الحرمين.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أعلن أن هناك أوامر صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، مشيراً إلى أن وزارتي النقل الداخلية ووزارة الداخلية ستحققان، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وسيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للاطلاع عليها، والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.

وأشار "الفيصل" إلى أنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليم، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد أمير مكة بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق، فيما قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني ولرجال المرور.

جاء ذلك بعد أن وقف الفيصل ظهر اليوم على حادث حريق قطار الحرمين، والذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، وانتهت بعد مضي ما يقارب 15 ساعة.

واستقبله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورافقه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.