، الرياض.. بدء دورات حفظ الطاقة في المباني للالتزام بالترشيد والاستهلاك ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انطلقت في الرياض دورة "حفظ الطاقة في المباني" الموجه للمختصين من منسوبي الجهات الحكومية، والتي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى أربعة أيام.
وتعد هذه الدورة التدريبية هي الأولى ضمن عشر دورات تدريبية يعتزم المركز تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة حتى نهاية 2019 في عدد من مدن المملكة تشمل الرياض وجدة والخبر وينبع وتبوك وجازان، حيث تهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.
ووفق الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يتم تقديم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.
يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.
الرياض.. بدء دورات حفظ الطاقة في المباني للالتزام بالترشيد والاستهلاكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-30
انطلقت في الرياض دورة "حفظ الطاقة في المباني" الموجه للمختصين من منسوبي الجهات الحكومية، والتي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى أربعة أيام.
وتعد هذه الدورة التدريبية هي الأولى ضمن عشر دورات تدريبية يعتزم المركز تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة حتى نهاية 2019 في عدد من مدن المملكة تشمل الرياض وجدة والخبر وينبع وتبوك وجازان، حيث تهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.
ووفق الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يتم تقديم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.
يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:27 PM
تهدف إلى رفع كفاءة المختصين في هذه الجهات
انطلقت في الرياض دورة "حفظ الطاقة في المباني" الموجه للمختصين من منسوبي الجهات الحكومية، والتي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى أربعة أيام.
وتعد هذه الدورة التدريبية هي الأولى ضمن عشر دورات تدريبية يعتزم المركز تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة حتى نهاية 2019 في عدد من مدن المملكة تشمل الرياض وجدة والخبر وينبع وتبوك وجازان، حيث تهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.
ووفق الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يتم تقديم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.
يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.
، الرياض.. بدء دورات حفظ الطاقة في المباني للالتزام بالترشيد والاستهلاك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. بدء دورات حفظ الطاقة في المباني للالتزام بالترشيد والاستهلاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.