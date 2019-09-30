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محمد بن مسعود - الدمام - وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بتكليف مدني أحمد العمري، مديرًا لصحة القنفذة بالإنابة.
وأوضحت "الصحة" بمكة المكرمة، أنه جرى إنهاء تكليف مدير صحة القنفذة سابقًا، الدكتور عبدالله محمد الغروي، بناءً على طلبه، وشكره على ما بذله خلال فترة تكليفه، وتمنت له التوفيق والسداد.
"مدني العمري" مديرًا لصحة القنفذةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-30
وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بتكليف مدني أحمد العمري، مديرًا لصحة القنفذة بالإنابة.
وأوضحت "الصحة" بمكة المكرمة، أنه جرى إنهاء تكليف مدير صحة القنفذة سابقًا، الدكتور عبدالله محمد الغروي، بناءً على طلبه، وشكره على ما بذله خلال فترة تكليفه، وتمنت له التوفيق والسداد.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:22 PM
وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بتكليف مدني أحمد العمري، مديرًا لصحة القنفذة بالإنابة.
وأوضحت "الصحة" بمكة المكرمة، أنه جرى إنهاء تكليف مدير صحة القنفذة سابقًا، الدكتور عبدالله محمد الغروي، بناءً على طلبه، وشكره على ما بذله خلال فترة تكليفه، وتمنت له التوفيق والسداد.
، "مدني العمري" مديرًا لصحة القنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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