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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الاثنين، جميع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، عن موضوع "حرمة الاتجار بالبشر".
وحدد صوره المتعددة ومنها: "العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة". كما تتناول تأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك.
ويأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.
"الشؤون الإسلامية" توجّه بتناول خطبة الجمعة المقبلة "حرمة الاتجار بالبشر"عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-09-30
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الاثنين، جميع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، عن موضوع "حرمة الاتجار بالبشر".
وحدد صوره المتعددة ومنها: "العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة". كما تتناول تأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك.
ويأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:17 PM
تناول أشكاله: العمل القسري وتأخير صرف حقوق العمالة
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الاثنين، جميع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، عن موضوع "حرمة الاتجار بالبشر".
وحدد صوره المتعددة ومنها: "العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة". كما تتناول تأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك.
ويأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.
، "الشؤون الإسلامية" توجّه بتناول خطبة الجمعة المقبلة "حرمة الاتجار بالبشر" ،
المصدر : الخليج 365
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