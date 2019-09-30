برنامج حساب المواطن 1441 يصدر نتائج الأهلية للدفعة 23 ونفي زيادة قيمة مبلغ الدعم

أصدر برنامج حساب المواطن بيانًا هامًا كشف فيه عدد من النقاط الهامة ورد على عدد من التساؤلات الخاصة بالمستفيدين، وذلك تزامنًا مع اقتراب نزول الدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر، كما أعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة، لافتًا إلى أن كافة البيانات والنتائج بالتفاصيل عبر الرابط الرسمي للبوابة على الإنترنت، كذلك يمكن للمستفيد حساب الحاسبة التقديرية لقيمة الدعم.

حساب المواطن 1441 هـ

وأعلن حساب المواطن بالفعل علن نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين الخاصة بشهر أكتوبر، وذلك من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية على الرابط:https://www.ca.gov.sa، ما عليك هو سوى تسجيل بياناتك الشخصية (كالاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرور) فور دخولك البوابة.

وينفي زيادة قيمة مبلغ الدعم

يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه حساب المواطن زيادة قيمة مبلغ الدعم المقدم عبر الدفعات، لافتًا إلى أن المبلغ كما هو ويتم صرف الدفعة يوم العاشر من كل شهر ميلادي باستثناء إذا صادف يوم صرف يوم عطلة رسمية بالبلاد فيتم تأخيرها أو تبكيرها يومًا واحدًا، كما لا يوجد نية لإلغاء صرف الدفعات خلال الفترة المقبلة.

شروط صرف دفعات حساب المواطن