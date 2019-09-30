

مكة المكرمة01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

بدأت اليوم فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي يُنظمها النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة بمقر مركز التدريب الكشفي في العزيزية ، التي يُشارك فيها عدد من المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الدراسة .

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن الدراسة التي تُقام بنظام التأهيل المستمر تتضمن عدداً من الجلسات التدريبية النظرية والتدريب العملي ، حيث سيتلقى الدارسون جلسة عن الحركة الكشفية تتضمن تعريفها وأهدافها ومبادئها ووسائلها وتنظيمها ، وتاريخ الحركة الكشفية عالمياً وعربياً ومحلياً، إضافة إلى الهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية

وفي الجانب العملي سيمارس الدارسون التقاليد الكشفية التي تتضمن النداءات والتشكيلات والزيارات الصباحية والاصطفاف وتحية العلم الوطني ، وتختتم الدراسة بمخيم تُطبق فيه الأسس الكشفية كالطهي الخلوي وإيقاد النار والعُقَد والربطات الكشفية .

// انتهى //

18:45ت م

0243



مكة المكرمة01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي يُنظمها النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة بمقر مركز التدريب الكشفي في العزيزية ، التي يُشارك فيها عدد من المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الدراسة .وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن الدراسة التي تُقام بنظام التأهيل المستمر تتضمن عدداً من الجلسات التدريبية النظرية والتدريب العملي ، حيث سيتلقى الدارسون جلسة عن الحركة الكشفية تتضمن تعريفها وأهدافها ومبادئها ووسائلها وتنظيمها ، وتاريخ الحركة الكشفية عالمياً وعربياً ومحلياً، إضافة إلى الهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، وجلسة تدريبية عن الطريقة الكشفية ، ومكونات وألوان الزي الكشفي .وفي الجانب العملي سيمارس الدارسون التقاليد الكشفية التي تتضمن النداءات والتشكيلات والزيارات الصباحية والاصطفاف وتحية العلم الوطني ، وتختتم الدراسة بمخيم تُطبق فيه الأسس الكشفية كالطهي الخلوي وإيقاد النار والعُقَد والربطات الكشفية .// انتهى //18:45ت م0243

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في تعليم مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.