السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي بالجامعة



المدينة المنورة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم, مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم بهدف تعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال البناء وتجهيز وتشغيل مجمع تعليمي متكامل من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية للجنسين.

ووقع المذكرة من جانب الجامعة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومثل شركة تطوير المدير التنفيذي المهندس فهد بن إبراهيم الحماد.

يذكر أن المذكرة تدفع إلى أفق إرساء قيم جودة التعليم ورفع كفاءة البيئة التعليمية، وفق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم.

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18:05ت م

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