السعودية اليوم / 22 ألف وافد يتقدمون للتسجيل المهني لدى هيئة المحاسبين



الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الهيئة

من جهته أشاد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس بتفاعل القطاع الخاص بالتسجيل المهني لدى الهيئة الذي انطلق غرة الشهر الحالي ويُلزم ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

وأوضح المغامس أن الهيئة وضعت ضوابط محكمة وشروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل المهني, مبيناً أن الهدف الذي تسعى له الهيئة هو قراءة واقع سوق المهنة تمهيداً للتوطين والوقوف على صحة الشهادات والمؤهلات للعاملين في القطاع المحاسبي والمالي الذي يعد من أهم القطاعات والوظائف الحساسة التي تبني وتعزز مقومات الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين أفردت من خلال موقعها الإلكتروني جميع تفاصيل وشروط الانضمام في التسجيل المهني دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو فروعها, حيث تستغرق عملية التسجيل الإلكتروني أقل من دقيقة.

ورغم الاستعداد الكبير الذي وفرته هيئة المحاسبين بتجهيز مقر خدمة العملاء بالكوادر البشرية لاستقبال المنضمين للتسجيل المهني إلا أن الخدمات الإلكترونية المميزة التي قدمتها الهيئة للمستهدفين بالتسجيل المهني حالت دون الحضور لمقرات أو فروع الهيئة في عملية تقنية محكمة أنجزت من خلالها آلاف المتقدمين الذين عبّروا عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم من الهيئة.

// انتهى //

18:04ت م

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الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استقبالها لـ22 ألف وافد تم انضمامهم لعضوية الهيئة عبر التسجيل المهني خلال 30 يوما من انطلاق برنامج التسجيل المهني, حيث نجحت الهيئة في استقبال آلاف الوافدين المنضمين لعضوية الهيئة في البرنامج الذي أطلقه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.من جهته أشاد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس بتفاعل القطاع الخاص بالتسجيل المهني لدى الهيئة الذي انطلق غرة الشهر الحالي ويُلزم ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.وأوضح المغامس أن الهيئة وضعت ضوابط محكمة وشروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل المهني, مبيناً أن الهدف الذي تسعى له الهيئة هو قراءة واقع سوق المهنة تمهيداً للتوطين والوقوف على صحة الشهادات والمؤهلات للعاملين في القطاع المحاسبي والمالي الذي يعد من أهم القطاعات والوظائف الحساسة التي تبني وتعزز مقومات الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين أفردت من خلال موقعها الإلكتروني جميع تفاصيل وشروط الانضمام في التسجيل المهني دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو فروعها, حيث تستغرق عملية التسجيل الإلكتروني أقل من دقيقة.ورغم الاستعداد الكبير الذي وفرته هيئة المحاسبين بتجهيز مقر خدمة العملاء بالكوادر البشرية لاستقبال المنضمين للتسجيل المهني إلا أن الخدمات الإلكترونية المميزة التي قدمتها الهيئة للمستهدفين بالتسجيل المهني حالت دون الحضور لمقرات أو فروع الهيئة في عملية تقنية محكمة أنجزت من خلالها آلاف المتقدمين الذين عبّروا عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم من الهيئة.// انتهى //18:04ت م0234

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