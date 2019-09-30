اليوم الوطني / محافظة المجاردة تحتفل باليوم الوطني الـ 89



محايل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت محافظة المجاردة أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور المحافظ سعيد بن علي آل دلبوح, وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, ومديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن محافظة المجاردة وعن أبرز المقومات السياحية التي تتمتع بها وعرض مرئي آخر عن مشاركة أبناء المجاردة في الحد الجنوبي ، ثم قدمت العروض الفلكلورية والقصائد الشعرية والمسابقات وتوزيع الجوائز وشارك الجميع من خلال الألوان الشعبية التي قدمتها فرقة سيوف المجاردة للفنون الشعبية ، ثم لوحه شعبية قدمها كلأ من علي هادي وأحمد الناشري.

وأوضح محافظ المجاردة آل دلبوح أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع نستذكر منها قصة كفاح المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لتوحيد هذه البلاد وبنائها واستمرت عجلة التنمية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي شهد فيه الوطن قفزات تنموية في شتى المجالات ، داعياً الله أن يحفظ للمملكة قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

17:36ت م

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