اليوم الوطني / مُحافظ وادي الدواسر يشهد إحتفائية لجنة تنمية الخماسين باليوم الوطني الـ 89



وادي الدواسر 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

شهد مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، اليوم الحفل الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور عددٍ من مسئولي الجهات الحكومية والأهلية بالمًحافظة .

وتضمن الحفل كلمة لنائب رئيس اللجنة سالم بن شعيب آل حميد ، أشار فيها الى أن ابناء المملكة يحتفلون بذكرى توحيد كيان هذا الوطن الشامخ الذي يتعايشون بحواسهم رؤية مكتسباته واقعاً للعمل ، وخلوصاً للإنجاز ، ورجاء في استمرار التطور والنماء والرقي.

بعد ذلك عبر مجموعة من صغار أبناء الوطن عن مشاعرهم بهذه المناسبة ، ثم ألقى المُحافظ كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

كرم بعد ذلك المُحافظ عشائر جوالة اللجنة تقديراً لما قدموا من أعمال تطوعية في خدمة المعتمرين وفي خدمة الحجاج للعام 1440هـ ، كما كرم بعض الجهات والشخصيات على دعمها للجنة ، ثم سجل والحضور كلمات بمناسبة اليوم الوطني في لوحة أعدت لذلك الغرض ، واختتم الحفل بجولة على نماذج مماقدمته اللجنة خلال هذه الاحتفالية شملت سينما عبدالعزيز، ومرسم الوطن، ووقفة مع أبناء الشهداء، وحكايات توحيد الوطن، وفعالية البرنامج التدريبي " أنجز لوطني "، وديوانية الوطن ، ومشاعر وطنية، ومنصة قرائية عن سيرة الملك الموحد عبدالعزيز.

// انتهى //

17:35ت م

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وادي الدواسر 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسشهد مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، اليوم الحفل الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور عددٍ من مسئولي الجهات الحكومية والأهلية بالمًحافظة .وتضمن الحفل كلمة لنائب رئيس اللجنة سالم بن شعيب آل حميد ، أشار فيها الى أن ابناء المملكة يحتفلون بذكرى توحيد كيان هذا الوطن الشامخ الذي يتعايشون بحواسهم رؤية مكتسباته واقعاً للعمل ، وخلوصاً للإنجاز ، ورجاء في استمرار التطور والنماء والرقي.بعد ذلك عبر مجموعة من صغار أبناء الوطن عن مشاعرهم بهذه المناسبة ، ثم ألقى المُحافظ كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله - ، بتلك المناسبة ، مشيرا إلى ماتشهده البلاد من تطور وانجازات مستمرة ، وهو مايدعوهم الى الفخر بتلك المناسبة حيث يجددون الولاء ويستمرون بتقديم العطاء ، وإظهار الوفاء من أبناء الشعب ومنهم ابناء تلك المحافظة.كرم بعد ذلك المُحافظ عشائر جوالة اللجنة تقديراً لما قدموا من أعمال تطوعية في خدمة المعتمرين وفي خدمة الحجاج للعام 1440هـ ، كما كرم بعض الجهات والشخصيات على دعمها للجنة ، ثم سجل والحضور كلمات بمناسبة اليوم الوطني في لوحة أعدت لذلك الغرض ، واختتم الحفل بجولة على نماذج مماقدمته اللجنة خلال هذه الاحتفالية شملت سينما عبدالعزيز، ومرسم الوطن، ووقفة مع أبناء الشهداء، وحكايات توحيد الوطن، وفعالية البرنامج التدريبي " أنجز لوطني "، وديوانية الوطن ، ومشاعر وطنية، ومنصة قرائية عن سيرة الملك الموحد عبدالعزيز.// انتهى //17:35ت م0223

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