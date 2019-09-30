اليوم الوطني / جامعة الملك خالد بتهامة تحتفل باليوم الوطني الـ 89



محايل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

احتفل فرع جامعة الملك خالد بتهامة اليوم , باليوم الوطني الـ 89 , بحضور معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, وذلك بمسرح كلية العلوم والآداب.

وفي بداية الحفل أشاد معالي المدير بجهود فرع الجامعة بتهامة والقائمين عليه، مؤكدًا أن الجامعة تحظى بتقدم وتطور واضح وملموس في كافة فروعها وتخصصاتها في عهد المملكة الزاهر، مشيرًا إلى أن مناسبة يوم الوطن من أهم المناسبات التي يعتز بها كل مواطن يشهد التطور والتقدم والأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة، مقدمًا تهانيه للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة وللشعب.

بعد ذلك رحب عميد كلية العلوم والآداب بمحايل الدكتور إبراهيم آل قايد بمعالي مدير الجامعة، شاكرًا له رعاية هذا الحفل، مقدمًا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الآمين - حفظهما الله -، وللشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

واشتمل الحفل على قصيدة شعرية قدمها الدكتور محمد القرني، ومشاركة لطلاب الفرع من خلال عرض فلكلور شعبي يتضمن فخرهم واعتزازهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، بمشاركة راعي الحفل والمشرف العام على الفرع والعمداء والمنسوبين.

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17:35ت م

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