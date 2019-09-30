السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن تطبيق مستفيد القائم على خدمة سكان مدينة الجبيل الصناعية



الجبيل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي تطبيق مستفيد اليوم الذي يقدم الخدمة للمستفيدين من خلال قناة ميسرة وسريعة للتواصل عبر تقديم طلبات تتنوع ما بين اقتراحات وشكاوى وحجز مواعيد لمقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وغيرها من الخدمات الاخرى التي تستهدف شرائح المجتمع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح مشرف وحدة تطوير التطبيقات بإدارة تقنية المعلومات للهيئة الملكية بالجبيل فهد بن عبد الهادي آل توفيق أن تطبيق مستفيد يقوم بخدمة جميع شرائح سكان مدينة الجبيل الصناعية من أفراد أو مستثمرين على القطاعين سواء للجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وبين أنه يمكن للمستفيد من خلال التطبيق وعن طريق النظام التقني المرتبط بتطبيق مستفيد رفع خطاب أو طلب مقابلة أو تقديم شكوى أو إرسال اقتراح ليتم تحديد موعد وعقب ذلك يتم إشعار المستفيد برسالة نصية عبر هاتفه بموعد المقابلة محدداً بالتاريخ والوقت.

كما يتضمن التطبيق معرفة تفاصيل الطلب وتحديد نوع الاجراء المتخذ بشأن الطلب بالموافقة أو استكمال الطلب بمعلومات إضافية أو أن يكون تحت الإجراء أو تم تحويله إلى الإدارة المعنية لتنفيذ الطلب.

الجدير بالذكر أن تطبيق مستفيد متاح للتحميل لدى جميع المستفيدين من خلال متاجر " AppStore " و " GooglePlay " بدون مقابل مالي.

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17:31ت م

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