شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يعزي هاتفيًا ولي عهد أبو ظبي في وفاة خاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-30 الأمير محمد بن سلمان يعزي هاتفيًا ولي عهد أبو ظبي في وفاة خاله متابعات الخليج 365 - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لسمو ولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن عظيم تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يعزي هاتفيًا ولي عهد أبو ظبي في وفاة خاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.