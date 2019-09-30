فيديو.. الرسام الحريجي يرثي اللواء الفغم بجدارية في حفر الباطن

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

قام الرسام سلمان فهد الحريجي برسم لوحة لفقيد الوطن اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم على جدار نادي الباطن القديم بحي العزيزية.

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ولاقت الصورة، التي جاءت بعنوان “رحلت وستبقى ذكراك خالدة في عيوننا”، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة على ما قدمه من أجل خدمة الوطن.

وفي تصريح خاص لـ “متابعات الخليج 365” قال الرسام الحريجي: إن فراق اللواء الفغم أحزن المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا معربًا عن خالص تعازيه لعائلة الفقيد.



