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شكرا لقرائتكم آل الشيخ يوجه كافة خطباء الجمعة بالحديث عن حرمة الاتجار بالبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ يوجه كافة خطباء الجمعة بالحديث عن حرمة الاتجار بالبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، توجيهًا لكافة أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة عن موضوع ” حرمة الاتجار بالبشر” في صوره المتعددة ومنها: العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك.
ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.
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