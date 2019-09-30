شكرا لقرائتكم متحدث التحالف: إفشال محاولة حوثية ضد وحدات الجيش اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-30 متحدث التحالف: إفشال محاولة حوثية ضد وحدات الجيش اليمني متابعات الخليج 365- الرياض أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أنه تم إفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش الوطني اليمني، مشيرًا إلى أن الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران، تطلق الصواريخ الباليستية من مناطق سكنية في عمران وصنعاء وصعدة. Advertisements وأكد متحدث التحالف أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي. وأوضح العقيد المالكي أن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين.







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