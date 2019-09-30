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شاهد.. محطة جدة بعد حريق قطار الحرمين
متابعات الخليج 365 - جدة
أظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية آثار الحريق الذي وقع أمس في محطة قطار الحرمين بجدة وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وكانت صحة جدة أعلنت أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة نتيجة حريق محطة القطار إلى 11 حالة، مشيرة إلى مشاركة 16 فرقة طبية ميدانية من الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى.
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