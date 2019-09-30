الان تتابع “الحبوب” تنهي ترسية الدفعة الخامسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (1,020,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2019م ).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (22) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (5) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (14) شحنة كميتها (840,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن، للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2019م-فبراير 2020م).
وأفاد بأن ترسية الدفعة الخامسة من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو (4.3) ملايين طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely
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