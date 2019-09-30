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ولي العهد يعزي هاتفيًا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع ولي العهد يعزي هاتفيًا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لسمو ولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيًا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن عظيم تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

 

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