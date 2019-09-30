شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الاثنين)، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن عظيم تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.