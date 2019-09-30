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ولي العهد يعزي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الاثنين)، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن عظيم تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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