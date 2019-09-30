شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق طلائع دوريات الأمن في عفيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

انطلقت في محافظة عفيف طلائع قيادة دوريات الأمن بالمحافظة، التي تم تدشينها صباح اليوم (الاثنين) بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وأكد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، أن دوريات الأمن ولله الحمد قد تحققت لها لبنة إضافية مهمة هذا اليوم لخدمة المجال الأمني بالمحافظة، مرتكزة على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من حكومتنا، وقطعت الدوريات الأمنية في المملكة أشواطا كبيرة في التطور والتوسع حيث تتخطى بعطائها وخدماتها الأمنية، إلى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم في هذا الوطن.

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وقال المسعد إن الدعم الذي تتلقاه هذه الإدارة كغيرها من إدارات الأمن العام من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ساهم في انتشارها وتوسع أعمالها ومهماتها اليومية، الأمر الذي ساعد على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية، كما أن متابعة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة أعمال الدوريات في مختلف المناطق مكنها من أداء كافة أعمالها بكل احترافية، وذلل كثيراً من الصعوبات التي قد تكتنف العمل الميداني اليومي، إذ فازت بثقة المواطن والمقيم، حيث أصلت مبدا التعاون والتكاتف لتحقيق هدف واحد، وهو الأمن للجميع والوطن، وبثت الراحة والطمأنينة في نفوس المستفيدين من خدماتها الأمنية بالإنجاز المتطور، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والتعليمات ومقدرات الوطن بسوء.

وأثنى المسعد على الجهود التي بذلتها شرطة المحافظة أثناء تغطياتهم الميدانية قبل استلام دوريات الأمن لمهماتها الحالية، واصفا تلك الأعمال بأنها كانت مميزة وتدعو للإعجاب، وأضاف أن ما يؤيد ذلك النجاحات التي حققتها شرطة المحافظة، في خفض مستوى الجريمة بالمحافظة.

واختتم المسعد حديثه بقوله إننا نحتفل صباح هذا اليوم، بتدشين هذه القيادة الأمنية المهمة التي تعد إضافة مهمة في مسيرة الأمن في محافظة عفيف، يحدونا الأمل والسعادة وأهالي محافظة عفيف يستحقون منا أن نكون بينهم فقد كانوا دائما خير معين.